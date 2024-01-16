الدوحة تعلن التوصل لاتفاق على إدخال أدوية ومساعدات إلى غزة

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أعلنت الدوحة نجاح وساطة بالتعاون مع فرنسا، في التوصل إلى اتفاق بين فلسطين وإسرائيل -القائمة بالاحتلال-, يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، لا سيما في المناطق الأكثر تأثراً وتضرراً، مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزون في القطاع. اضافة اعلان





المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية



وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، في تصريح اليوم أن الأدوية والمساعدات سترسل غداً إلى مدينة العريش في مصر، على متن طائرتين تابعتين للقوات المسلحة القطرية، تمهيداً لنقلها إلى قطاع غزة.وأكد الأنصاري استمرار الجهود مع الشركاء الإقليميين والدوليين خلال المرحلة المقبلة، خاصةً في الجوانب الإنسانية والإخلاء الطبي في إطار الجهود القطرية لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.