سر الجسم المعدني الغريب الذي تحتفظ به أمريكا في الصحراء

أ أ

تحتفظ الولايات المتحدة الأمريكية بجسم معدني غامض على شكل بيضة بحجم سيارة متوسطة وهو لديهم منذ الثمانينات الميلادية وحتى اليوم.





صفات الجسم الغريب اضافة اعلان





وبحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية ،فإن صفات الجسم: معدني، ناعم الملمس جداً، لا يوجد له مدخل أو مخرج ولا أي أثر للحام أو نتوءات، لونه فضي، بدون أغطية أو أبواب ولا توجد كتابات أو رموز من الخارج. فقط جسم بيضاوي معدني مجهول.









وخلصت الدراسات على الجسم بأنه أتى من خارج كوكب الأرض وأنهم يحتفظون به حالياً في مكان اسمه "المنطقة 51" في الصحراء بولاية نيفادا الأمريكية حتى يأتي اليوم الذي يتمكنوا من فتحه أو معرفة ماهيّته.



عاجل.. "تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر واتساب.. اشترك الآن

تقول الصحيفة بأنهم وضعوا الجسم تحت الأشعة السينية ولم تستطع اختراقه لمعرفة ما بداخله وظهر كجسم صلب فقط تحت الأشعة، وحاولوا فتح وخرق بدن هذا الجسم لكنهم فشلوا.وخلصت الدراسات على الجسم بأنه أتى من خارج كوكب الأرض وأنهم يحتفظون به حالياً في مكان اسمه "المنطقة 51" في الصحراء بولاية نيفادا الأمريكية حتى يأتي اليوم الذي يتمكنوا من فتحه أو معرفة ماهيّته.





الشاهد الذي أكّد الرواية وعمل لمدة 13 عاما مع وزارة الدفاع الأمريكية قال بأنه وثّق كلامه وقدم جميع الأدلة التي معه لمكتب تحقيق الأجسام الطائرة المجهولة (AARO) التابع للبنتاغون.

