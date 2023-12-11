تحطم طائرة مقاتلة أمريكية .. ونهاية مثيرة لقائدها

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وثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تحطم مقاتلة أميركية من طراز "إف-16"، اليوم الإثنين، في كوريا الجنوبية.





تحطم طائرة أمريكية:

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وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية فقد وقع ذلك خلال تدريب روتيني بعد تعرضها "لحالة طوارئ أثناء الطيران .وذكر الجناح المقاتل الثامن، الذي يتكون من سربين من طائرات "إف 16"، إنه يحقق في سبب حالة الطوارئ أثناء الطيران.فيما أصدرت القوات الجوية الأمريكية بيانت قالت فيه :"أن الطيار قفز من الطائرة وانتشلته القوات البحرية لجمهورية كوريا، وهو واعٍ وفي حالة مستقرة".وأوضحت القوات الجوية الأمريكية أيضا في بيانها، أنه سيتم تقييم حالته مرة أخرى في القاعدة العسكرية.وكان الطيار قد أقلع من القاعدة الجوية، التي تستخدمها القوات الأميركية والكورية الجنوبية بشكل مشترك، في رحلة تدريب دورية.وفي التفاصيل أيضا فقد اضطر إلى الخروج من الطائرة بعد تعرضه لحالة طوارئ غير محددة أثناء الرحلة.