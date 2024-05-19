"مسام" يعلن عن نزع 2010 ألغام وعبوات ناسفة في اليمن

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أعلنت غرفة عمليات مشروع مسام، عن نجاح الفرق الميدانية في نزع 2010 ألغام وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال الأسبوع الماضي.

وبذلك يصل بذلك مجموع ما تم نزعه منذ بداية الشهر وحتى أمس الأول (الجمعة) 2945 لغما.



نزعت 1980 ذخيرة غير منفجرة و19 لغماً مضاداً للدبابات:



نزع 442,077 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة:



وقالت العمليات في بيان لها إن الفرق نزعت خلال الأسبوع الماضي 1980 ذخيرة غير منفجرة و19 لغماً مضاداً للدبابات، وبذلك تكون فرق مسام نزعت منذ الأول من هذا الشهر وحتى الآن 2856 ذخيرة غير منفجرة و66 لغماً مضاداً للدبابات.وبيّنت أن الفرق الميدانية التابعة للمشروع تمكنت الأسبوع الماضي من تطهير 219,608 أمتار مربعة من الأراضي اليمنية، لتصل بذلك المساحة الإجمالية التي تم تطهيرها منذ بداية هذا الشهر وحتى أمس (السبت) إلى 469,732 متراً مربعاً.وتمكنت الفرق الهندسية التابعة لمشروع مسام حتى الآن من تطهير 56,446,479 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية كانت مفخخة بالألغام والذخائر والعبوات الناسفة.وقال مدير عام مشروع مسام أسامة القصيبي إن الفرق الميدانية نزعت منذ انطلاقة المشروع أمس الأول (الجمعة) 17 مايو الجاري 442,077 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، مبيناً في بيان نشره مكتب مسام الإعلامي أن الفرق نزعت منذ بداية المشروع وحتى الآن 283,170 ذخيرة غير منفجرة و8031 عبوة ناسفة.وذكر مدير عام المشروع أن الفرق نزعت أيضاً حتى الآن 144,360 لغماً مضاداً للدبابات و6516 لغماً مضاداً للأفراد، مبيناً أن الفرق الهندسية التابعة لمشروع مسام تمكنت حتى الآن من تطهير 56,446,479 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية كانت مفخخة بالألغام والذخائر والعبوات الناسفة.