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أزمة دبلوماسية بين الأرجنتين وإسبانيا .. هذا ما حدث!

ازمة دبلوماسية
أزمة دبلوماسية بين الأرجنتين وإسبانيا
أ أ
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أعلنت الحكومة الإسبانية، عن استدعاء سفيرتها لدى الأرجنتين إلى أجل غير مسمّى، موضحة أن قراراها جاء بعدما قام الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي "بإهانة إسبانيا" ورئيس وزرائها بيدرو سانشيز.اضافة اعلان

أزمة دبلوماسية واستدعاء سفراء

وفي التفاصيل، طلب وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس من ميلي تقديم "اعتذار علني" في أعقاب تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها الرئيس الأرجنتيني قبل ساعات من ذلك تتعلق بقرينة سانشيز.
وكان ميلي قد أدلى بهذه التصريحات خلال خطاب لاذع في مؤتمر "أوروبا فيفا 24" الذي نظمه حزب فوكس اليميني المتطرف الإسباني والذي كان ضيف شرف فيه.
وهاجم الرئيس الأرجنتيني خلال هذا المؤتمر الأحزاب اليسارية بعبارات قاسية للغاية، حيث قال في كلمته "إن نُخب العالم لا تدرك مدى الدمار الذي يمكن أن يحدثه تطبيق أفكار الاشتراكية"، كما وتعرض إلى زوجة رئيس الوزراء، بيغونيا سانشيز واصفا إياها بـ"الفاسدة"، دون أن يذكر اسمها صراحة.
وتابع "أنها لا تعرف نمط المجتمع والبلد الذي يمكن أن ينتج عن ذلك، ونوع الأشخاص الذين يتشبثون بالسلطة ومستوى الانتهاكات التي يمكن أن يولدها ذلك"، مردفا: "عندما تكون لديك زوجة فاسدة، فإنك تتلوث وتستغرق خمسة أيام للتفكير في الأمر"، حسب قوله.
وقال وزير الخارجية الإسباني، في بيان بثه التلفزيون بعد ساعات قليلة من خطاب الرئيس الأرجنتيني، إن "التصريح الخطير للغاية، الذي أدلى به ميلي الأحد في مدريد، فاق الخلافات السياسية والأيديولوجية".

تهديد بالتصعيد

وأردف: "لم نشهد مثيلا له في تاريخ العلاقات الدولية وحتى في تاريخ العلاقات بين دولتين وشعبين تجمعهما روابط الأخوة المتينة"، ولهذه الأسباب "استدعيت للتو سفيرتنا لدى بوينس آيرس إلى أجل غير مسمى للتشاور، وإسبانيا تطالب ميلي باعتذار علني".
وحذر ألباريس من أنه "إذا لم يتم تقديم هذا الاعتذار، فسنتخذ كافة الإجراءات التي نراها مناسبة للدفاع عن سيادتنا وكرامتنا"، دون الخوض في تفاصيل هذه الإجراءات، حسب تعبيره. 

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