الأحد، 26 جمادى الأولى 1445 ، 10 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مفاجأة صادمة بالبيت الأبيض.. هذا ما كشفه عن مخزون الأسلحة والذخيرة

البيت الأبيض
البيت الأبيض
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
كشفت رئيسة مكتب الميزانية في البيت الأبيض، أنه بقي لدى الولايات المتحدة ما يقرب من مليار دولار فقط من التمويل المتبقي لتجديد مخزونها من الأسلحة والذخيرة.اضافة اعلان

تجديد الاحتياطي:


وقالت شالاندا يونغ، إنه "فيما يتعلق بالميزانية، بقي لدينا حوالي مليار دولار لتجديد احتياطياتنا.. الأمر كله يعود إلى قرار سياسي"، متسائلة: "هل يجب أن نخاطر باستعدادنا القتالي بينما يصبح الوضع في العالم أكثر صعوبة؟".

وأشارت إلى أنه لا ينبغي للولايات المتحدة الاختيار بين ضمان استعدادها القتالي ودعم حلفائها بما في ذلك أوكرانيا، مشددة على أنه "يتعين على الكونغرس ببساطة أن يضمن قدرتنا على ضمان أمننا القومي مع دعم حلفائنا مثل أوكرانيا".

تابع قناة صحيفة تواصل الالكترونية في واتساب بالضغط هنا

مساعدة أوكرانيا:


وأضافت أن معظم الأموال التي خصصتها واشنطن لمساعدة أوكرانيا، بطريقة أو بأخرى، تظل في الولايات المتحدة.

وقالت إن "معظم الأموال التي نتحدث عنها على أنها مخصصة ل‍أوكرانيا تبقى هنا.. وتحصل صناعتنا الدفاعية على معظم هذا التمويل لإنتاج المزيد من المعدات والأسلحة والذخيرة، وهذا يعني خلق فرص عمل، ووظائف ذات رواتب عالية للأمريكيين".

اقرأ أيضا

ذباب تسي تسي
11:14 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

جيوش الذباب تجتاح دولة عربية

WhatsApp Image 2023-12-10 at 7.47.51 PM
8:58 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

فرنسا تسقط مسيّرتين في البحر الأحمر

حريق
6:54 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

حريق هائل يلتهم خزانات مصفاة إيرانية

العدوان الصهيوني على غزة
5:02 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

عشرات الشهداء والمصابين في غارات لجيش الاحتلال وسط قطاع غزة

اقرأ أيضا

وفد اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية يبحثون مع ترودو وقف العدوان على غزة

عاجل.. قتلى وجرحى جراء انهيار منجم ذهب في هذه الدولة

مسؤولة أممية: قطاع غزة أخطر مكان في العالم بالنسبة للأطفال بسبب جرائم الاحتلال

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن التحقيق مع أحد منتسبيه

جيش الاحتلال يعترف: جنودنا وقعوا في كمين في جباليا بغزة وأرسلنا تعزيزات

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ايلون ماسك 9:23 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

إيلون ماسك يطرح سؤالا محرجا حول تمويل واشنطن لأوكرانيا

سفينة 2:51 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

مسؤول في "البنتاجون": 40 دولة تشارك في القوة الدولية لحماية الملاحة بالبحر الأحمر

WhatsApp Image 2023-12-05 at 11.24.50 PM 12:26 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

صراع داخلي .. هل ينقلب أصدقاء "زيلينسكي" عليه وتحسم حرب أوكرانيا لصالح روسيا؟

البيت الأبيض 12:42 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

هل اقتربت روسيا من حسم المعركة في أوكرانيا؟.. تصريح مفاجيء من البيت الأبيض

اقرأ أيضا

النازحون الفلسطينيون من غزة
5:27 م السبت، 09 ديسمبر 2023

يتضورون جوعا.. ناقوس خطر أممي بانهيار العملية الإنسانية في غزة

WhatsApp Image 2023-12-09 at 4.02.56 PM
5:09 م السبت، 09 ديسمبر 2023

صواعق تحول هذه الدولة إلى ظلام دامس

WhatsApp Image 2023-12-09 at 2.33.42 PM
3:45 م السبت، 09 ديسمبر 2023

مصر.. "مهندس" ينهي حياة والديه وشقيقه وصاحبه بطريقة مروعة لسبب غريب !

ا
2:11 م السبت، 09 ديسمبر 2023

الباب أغلق.. موقف محرج لرئيس وزراء بريطانيا ونظيره الهولندي (فيديو)

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن
11:01 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يوضح كيف يستفيد العاطل من الدعم الشهري

أهم 10
10:00 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في امرأة وافدة ووفاة سائق حافلة الجبيل المدرسية

حساب المواطن
9:01 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن لمن لم ينزل له الدعم الشهري

حساب المواطن
8:01 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل.. "دفعة ديسمبر" .. الأكثر تداولا على حساب المواطن (تفاصيل وتنبيهات)

الهوية الوطنية
7:53 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

هل يلزم حجز موعد عبر أبشر في حالة فقدان الهوية الوطنية؟

حادث الجبيل
7:00 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل.. وفاة قائد سيارة حادث الجبيل المروع (تفاصيل جديدة مؤلمة)