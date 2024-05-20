الإثنين، 12 ذو القعدة 1445 ، 20 مايو 2024

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مطاردة وتبادل لإطلاق النار.. الإطاحة بشبكة مخدرات في دولة خليجية

مخدرات كويت
مخدرات الكويت
أ أ
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أعلنت الداخلية الكويتية أن قطاع الأمن الجنائي وبالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك تمكن من ضبط شبكة مكونة من خمسة متهمين مختصة بتهريب المخدرات

ضبط شبكة مخدرات بالكويت:

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وبحسب ما كتبته الوزارة على حسابها في منصة إكس: " تم العثور على (27) كيلوجراماً من الحشيش والماريجوانا المخدرة و(200) كبسولة من المؤثرات العقلية.
كما تم ضبط 15 كيلو من مواد يشتبه بها و34 زجاجة من المواد المسكرة وأسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة بحوزتهم.
وقد أسفرت جهود قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك من ضبط شبكة إجرامية مكونة من (5) متهمين “مواطن ويعمل مفتشاً جمركياً ومقيمين سوري وهندي وشخصين من المقيمين بصورة غير قانونية” مختصة بتهريب المواد المخدرة.
وتمت الإطاحة بهم بعد تبادل إطلاق نار مع أحد المتهمين ومقاومة رجال الأمن وعثر بحوزتهم على (27) كيلوجراماً من الحشيش والماريجوانا المخدرة و(200) كبسولة من المؤثرات العقلية و(15) كيلو من مواد يشتبه بها و(34) زجاجة من المواد المسكرة وأسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة.
وتم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وتؤكد وزارة الداخلية أنه لا أحد فوق القانون كائناً من كان.
ويأتي هذا استمراراً لجهود وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتنفيذاً لتوجيهات وتعليمات القيادة العليا بوزارة الداخلية بضبط كل من تسول له نفسه الاتجار بالمواد المخدرة ومروجيها حفاظاً على المجتمع.

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