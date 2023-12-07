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ضحايا في إطلاق نار بجامعة نيفادا الأمريكية .. ومقتل منفذ الحادث

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أرشيفية
أ أ
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كشفت وسائل إعلام أمريكية عن سقوط عدة ضحايا جراء إطلاق نار في جامعة نيفادا بمدينة لاس فيغاس.

مقتل منفذ الحادث:اضافة اعلان


وبحسب الشرطة الأمريكية، فإنه تم قتل منفذ الحادث عقب قيامه به.


مصرع 22 وإصابة 60 شخصًا


في وقت سابق، أعلنت الشرطة الأمريكية،عن مصرع ما لا يقل عن 22 شخصًا جراء إطلاق نار جماعي في ولاية مين.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بمقتل ما لا يقل عن 22 شخصًا، وإصابة ما بين 50 إلى 60 آخرين، في إطلاق نار بمدينة لويستون في ولاية ماين الأمريكية.

إطلاق نار في مدينة لويستون بولاية ماين


ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصادر في وكالات إنفاذ القانون أن 22 شخصًا على الأقل قُتلوا في حوادث إطلاق نار في مدينة لويستون بولاية ماين.

وحسب "سبوتنيك"، فقد صرحت شرطة ولاية ماين أن هناك حالة نشطة لإطلاق النار في مدينة لويستون، مؤكدة أن حوادث إطلاق النار أسفرت عن إصابة ما بين 50 إلى 60 شخصًا.

السلطات تطالب بالبقاء داخل المنازل

 وطالبت السلطات مواطنيها بضرورة الالتزام بالبقاء في منازلهم وغلق الأبواب، مبينة أنها فتحت تحقيقات عاجلة لكشف ملابسات الحادث.

يأتي هذا في وقت سجلت فيه أمريكا أكثر من 600 عملية إطلاق نار جماعي، قُتل فيها ما لا يقل عن 4 أشخاص، أو تعرضوا للإصابة.


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