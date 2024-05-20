إيران.. تكليف محمد مخبر رئيسًا للسلطة التنفيذية

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أعلنت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، أنه تم تكليف النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر برئاسة السلطة التنفيذية.

يأتي ذلك بعد وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم المروحية يوم أمس.







إجراء انتخابات رئاسية جديدة



تعيين قائم بأعمال وزارة الخارجية



تأثيرات وفاة الرئيس الإيراني



وأوضحت أنه وفقًا للدستور الإيراني يتوجب على محمد مخبر العمل مع رئيسي السلطتين التشريعية والقضائية لإجراء انتخابات رئاسية جديدة "في مهلة أقصاها 50 يومًا".من جهة أخرى وافق مجلس الوزراء الإيراني على تعيين نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية علي باقري كني، قائمًا بأعمال الوزارة عقب وفاة وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان في حادث تحطم المروحية.وفي وقت سابق من صباح اليوم، كشف الهلال الأحمر الإيراني، أنه تم العثور على مكان تحطم المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني ومرافقيه، حيث أكدت السلطات قبل ساعات مقتل رئيسي وعبداللهيان وخمسة آخرين.ووفق مراقبين فإن وفاة الرئيس الإيراني تأتي في لحظة محفوفة بالمخاطر في الشرق الأوسط، مع احتدام الحرب في غزة.جدير بالذكر أن الدستور الإيراني نص على أن يتولى نائب الرئيس حاليًا محمد مخبر منصب الرئيس المؤقت، وأن تجرى انتخابات رئاسية جديدة في غضون 50 يومًا.