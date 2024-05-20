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عاجل.. وفاة الرئيس الإيراني في حادث تحطم الطائرة

الرئيس الإيراني
رئيس إيران
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أفادت وكالة الأنباء الإيرانية، عن وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في حادث تحطم المروحية.

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وفاة الرئيس الإيراني

وأكد التلفزيون الحكومي وفاة الرئيس ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما في حادث تحطم المروحية فوق مدينة تبريز شمال غرب البلاد.


وكشفت وكالة تسنيم الإيرانية، أنه تم التعرف قبل ساعات على هوية الجثث في حادث تحطم مروحية الرئيس.

وذكر إعلام إيراني عن مسؤول، أن بعض الجثث احترقت جراء تحطم المروحية ولا يمكن التعرف على هويتها.


فرق الإنقاذ

وقال رئيس الهلال الأحمر الإيراني: إنه لا أثر لوجود أحياء في حطام مروحية الرئيس، وذلك عقب وصول فرق الهلال الأحمر وفرق الإنقاذ ومتسلقي الجبال والتجمعات الشعبية إلى الإحداثيات المحتملة لحادث مروحية الرئيس خلال أقل من نصف ساعة.


ووسط صدمة شعبية، من المتوقع أن يتم تشكيل حكومة تسيير أعمال لمدة خمسين يومًا يقودها نائب الرئيس، تحت إشراف مرشد الثورة الإيرانية على خامنئي.


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