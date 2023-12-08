زلزال عنيف يضرب المكسيك وسكان العاصمة يهرعون للشوارع

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قالت هيئة رصد الزلازل المكسيكية، إن زلزالا بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر، ضرب وسط العاصمة مكسيكو سيتي.
إطلاق نار:وأوضح مراسلون صحفيون، أن السكان خرجوا إلى شوارع العاصمة إثر إطلاق الإنذار، حيث انتشرت حالة من الهلع والذعر بينهم.
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خسائر بشرية أو مادية:
في وقت سابق، ضرب زلزال عنيف بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر، أمس الخميس، جنوب جزر "فانواتو"، دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.
مركز رصد الزلزالوفي التفاصيل، أوضح مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، في بيان، بأن مركز الزلزال وقع على عمق 35 كيلومترا، وعلى بعد نحو 23 كيلومترا جنوب بلدة إيسانجيل.
وكان زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر ضرب الجزر في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي.
أين تقع فانواتو؟
هذا وتقع جزيرة فانواتو - وهي عبارة عن أرخبيل من أصل بركاني- جنوب المحيط الهادئ على "حزام النار في المحيط الهادئ"، حيث تلتقي صفائح تكتونية يؤدي احتكاكها ببعضها البعض إلى نشاط زلزالي.
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