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زلزال جديد في تركيا.. التفاصيل

زلزال 21
الزلزال لم يسفر عن خسائر
أ أ
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أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد)، أن زلزالاً بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر ضرب مدينة ملاطية وسط تركيا.
وأوضحت (آفاد) في بيان، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 12.34 بالتوقيت المحلي (3 بتوقيت جرينتش)، ومركزه منطقة يشيل يورت.اضافة اعلان
وأشارت إلى أن الزلزال وقع على عمق 17.3 كم.

لا خسائر جراء الزلزال

وأفاد والي ملاطية أرسين يازيجي، لوكالة "الأناضول"، بعدم ورود بلاغات بشأن وقوع خسائر جراء الزلزال. 
وتقع تركيا على خط صدع زلزالي رئيسي في العالم. وفي فبراير الماضي، أسفر زلزال هائل جنوب البلاد عن مقتل 50 ألف شخص ودمار هائل في مدن عدة.

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