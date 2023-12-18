زلزال بقوة 6 درجات يضرب شمال الصين

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ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر اليوم مقاطعة غانسو شمال الصين.
وأفاد المعهد الأمريكي للدراسات الجيولوجية أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات على بعد حوالى 100 كلم من عاصمة المقاطعة لانغشو.
ولم ترد أبناء إلى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.
زلزال باكستان
وقبل ساعات ضرب زلزال بلغت قوته 5.8 درجات على مقياس ريختر اليوم، الأجزاء الشمالية من باكستان دون أن ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.
وأفادت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية، أن مركز الزلزال يقع على عمق 140 كيلومتراً في الشطر الخاضع لسيادة الهند من إقليم كشمير، وشعر به سكان المناطق الشمالية من باكستان.
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