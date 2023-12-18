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مجددا .. زلزال يضرب تركيا

زلزال 21
زلزال
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تعرضت تركيا لهزة أرضية بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر، والتي ضربت  فجر اليوم الإثنين مدينة إسطنبول.

مركز الزلزال:اضافة اعلان


وكشفت معلومات أن مركز الزلزال في منطقة يالوفا شرقي إسطنبول.

وفي الـ13 من ديسمبر قالت مصادر إعلام تركية إن هزة أرضية ضربت ولاية غازي عنتاب.

ووفقا لبيان صادر عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية حينها، فإن هزة أرضية ضربت ولاية غازي عنتاب مركزها مدينة الإصلاحية بقوة 3.9 عند الساعة 3:36 فجر يوم الأربعاء 13 ديسمبر وبلغ عمق الهزة 7 كم وقد شعر سكان المدن المجاورة بالهزة.

مدينة إسطنبول


وفي الـ4 من ديسمبر، ضرب زلزال مدينة إسطنبول وشعر الناس بهزات أرضية في الجزء الأوروبي من المدينة.

وذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أنه تم تسجيل زلزال بقوة 5.0 درجات في غرب تركيا، موضحا أن مركز الهزات الأرضية كان يقع على عمق 11 كيلومترا وعلى بعد 32 كيلومترا شمال غرب مدينة بورصة، البالغ عدد سكانها نحو 1.4 مليون نسمة.

وقدرت وكالة إدارة الكوارث في تركيا "آفاد" قوة الزلزال بـ5.1 درجة، وأشارت إلى أن سكان إسطنبول وكذلك محافظات بورصة وقوجه إيلي وصقاريا، شعروا به.

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