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زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب منطقة شينجيانغ بالصين

زلزال
زلزال
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ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات محافظة بايتشنغ في منطقة شينجيانغ شمال غربي الصين اليوم (الأربعاء).

مركز شبكات الزلازل الصيني:

وأفاد مركز شبكات الزلازل الصيني أن مركز الزلزال الذي وقع بعمق 16 كم، عند التقاء دائرة عرض 41.98 درجة شمالا وخط طول 82.56 درجة شرقا.اضافة اعلان

عالم الزلازل والفلكي الهولندي:

وفي وقت سابق، توقع راصد الزلازل والفلكي الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس، أن بعض الأشخاص الذين وصفهم بـ"الحساسين" قد يعانون من تأثير كهرومغناطيسي .
وكتب هوغربيتس اليوم الأربعاء على حسابه في "إكس": "في حال فاتك ذلك، فهذه هي هندسة الكواكب الحالية.. التأثير الكهرومغناطيسي قوي ويؤثر على الغلاف الجوي والقشرة الأرضية".
وأوضح عالم الزلازل والفلكي الهولندي أنه قد يعاني الأشخاص الحساسون من طنين أو رنين قوي في الأذن.
كما قام أيضا بإرفاق آخر نشرة فلكية نشرها على حسابه وحساب الهيئة الفلكية التي يرأسها SSGEOS، والتي أشار فيها إلى اقترانات بالكواكب أيام 9 و10 و11 أبريل، والتي تشمل أربعة اقترانات كوكبية. و"سيكون ذلك بالغ الأهمية".
وتوقع  هوغربيتس أنه غدا الخميس 11 أبريل، فإن هناك اقترانا بين الأرض وعطارد والشمس.
أيضا حذر من إمكانية تأثير تلك الاقترانات على القشرة الأرضية في صورة زلازل، محدداً الفترة ما بين 11 و13 من أبريل على وجه الخصوص.
يأتي هذا في الوقت الذي يركد فيه العلماء أنه لا توجد أي طريقة علمية تتيح التنبؤ بالزلازل قبل حدوثها.
 كما يؤكدون أيضا أنه لا يوجد أي أساس علمي يبرهن على أن حركة الكواكب واصطفافها قد يؤثر على الأرض في صورة أنشطة زلزالية.

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