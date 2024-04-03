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"كأنها دُمَى".. هذا ما حدث للسيارات في شوارع تايوان بسبب الزلزال

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سيارات
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أظهر مقطع فيديو، تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي اهتزاز السيارات في شوارع تايوان بسببي الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد في ساعات مبكرة من اليوم الأربعاء.اضافة اعلان

سيارات تهتز بسبب زلزال تايوان:

وبحسب ما تم تداوله فقد وثق الفيديو سيارات تهتز على طريق سريع في تايوان بسبب زلزال قوي.
وكانت السلطات التايوانية أصدرت تحذيراً من خطر حدوث تسونامي في المناطق الساحلية بعد أن ضرب الزلزال الساحل الشرقي للجزيرة.

زلزال بقوة 7 ريختر يضرب تايوان


وقد وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" مشاهد صادمة إثر زلزال قوي ضرب تايوان، والذي وصلت قوته 7.2 ريختر، صباح اليوم الأربعاء.
وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام فقد ضرب قبل قليل زلزال قوي "تايوان"، مما تسبب في انهيار مباني متعددة في مدينة هوالين.
وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، قد أبلغت عن زلزال بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر، وفق وسائل الإعلام المحلية.
وأوضحت إدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان إن زلزالا قوته 7.2 درجة ضرب العاصمة تايبه.
فيما عرضت قنوات التلفزيون التايوانية لقطات لبعض المباني المنهارة في مدينة هوالين القريبة من مركز الزلزال، وذكرت وسائل إعلام أن بعض الأشخاص محاصرون.
ونقلت وكالة رويترز أن السكان شعروا بالزلزال في مناطق بعيدة مثل شنغهاي.

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