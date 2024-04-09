الثلاثاء، 30 رمضان 1445 ، 09 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر يضرب إندونيسيا

ا
أرشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلن المرصد الأمريكي للزلازل، أن زلزالا بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر ضرب جزر الملوك في شرق إندونيسيا اليوم.

زلزال إندونيسيا:اضافة اعلان

ووقع الزلزال قبالة ساحل جزيرة /هالماهيرا فانس لا برنس/، في مقاطعة جزر الملوك عند الساعة 16,48 بالتوقيت المحلي(الساعة 09,48 بتوقيت غرينتش) على عمق حوالى 33 كيلومترا بحسب المرصد الأمريكي.
ولم يصدر أي انذار من احتمال حدوث تسونامي.

وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا:

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا أن مركز الهزة الأرضية وقع على عمق عشرة كيلومترات.
 ويشار إلى أن الزلازل تضرب بانتظام أجزاءً مختلفة من إندونيسيا, التي تضم أكثر من 17 ألف جزيرة, حيث تقع على حزام المحيط الهادئ المعروف باسم "حلقة النار", أي أن تلتقي العديد من الصفائح التكتونية وتسبب نشاطًا بركانيًا وزلزاليًا متكررًا.
وفي عام 2022 ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، جزيرة جاوة الاندونيسية راح ضحيته أكثر من 260 حالة وفاة وعشرات المفقودين.

اقرأ أيضا

انتشال 20 شهيداً في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

أطباء السودان: 28 قتيلًا في هجوم لـ"الدعم السريع" بولاية الجزيرة

روسيا تتهم أوكرانيا بمهاجمة محطة زابوريجيا النووية.. وكييف تعلق

استشهاد 33.175 فلسطيني.. "اليونيسف": 13 ألف طفل ضحايا العدوان على غزة

جيش السودان يعلن القبض على "مرتزقة" من تشاد وجنوب السودان

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الطائرة الإغاثية 4:53 م السبت، 06 أبريل 2024

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 19 تحمل مساعدات المملكة للشعب الأوكراني

ا 11:36 م الأربعاء، 03 أبريل 2024

"كأنها دُمَى".. هذا ما حدث للسيارات في شوارع تايوان بسبب الزلزال

زلزال 10:34 ص الأحد، 31 مارس 2024

زلزال جديد في تركيا.. التفاصيل

السفارة السعودية الكويت 2:01 م السبت، 30 مارس 2024

عاجل.. تنبيه مهم من سفارة المملكة في النمسا لجميع المواطنين