زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر يضرب إندونيسيا

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أعلن المرصد الأمريكي للزلازل، أن زلزالا بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر ضرب جزر الملوك في شرق إندونيسيا اليوم.



زلزال إندونيسيا:



وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا:



ووقع الزلزال قبالة ساحل جزيرة /هالماهيرا فانس لا برنس/، في مقاطعة جزر الملوك عند الساعة 16,48 بالتوقيت المحلي(الساعة 09,48 بتوقيت غرينتش) على عمق حوالى 33 كيلومترا بحسب المرصد الأمريكي.ولم يصدر أي انذار من احتمال حدوث تسونامي.وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا أن مركز الهزة الأرضية وقع على عمق عشرة كيلومترات.ويشار إلى أن الزلازل تضرب بانتظام أجزاءً مختلفة من إندونيسيا, التي تضم أكثر من 17 ألف جزيرة, حيث تقع على حزام المحيط الهادئ المعروف باسم "حلقة النار", أي أن تلتقي العديد من الصفائح التكتونية وتسبب نشاطًا بركانيًا وزلزاليًا متكررًا.وفي عام 2022 ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، جزيرة جاوة الاندونيسية راح ضحيته أكثر من 260 حالة وفاة وعشرات المفقودين.