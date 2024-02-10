زلزال بقوة 5 درجات يضرب "ألتاي" الروسية

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أفاد فرع ألتاي ــ سايان "الخدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة
لأكاديمية العلوم الروسية"، التابع لمركز الأبحاث الفيدرالي، أن زلزالا بقوة
5 درجات وقع في منطقة ألتاي الروسية.
زلزال بقوة 5
درجاتوتشير البيانات إلى أن قوة الزلزال بلغت 5.0 درجات، وشدته عند مركزه - 6.4
درجة.
ووقع الزلزال في تمام الساعة 08:24 بالتوقيت العالمي (11:24 بتوقيت موسكو).
بدورها، أوضحت الإدارة الإقليمية لوزارة حالات الطوارئ بجمهورية ألتاي عبر قناتها على تلغرام: أن مركز الزلزال كان على حدود مقاطعتي أوست-كانسكي وشيبالينسكي، في منطقة جبلية ليست بعيدة عن أراضي كازاخستان.
وبحسب المعلومات الأولية، لم تقع أية إصابات أو أضرار.