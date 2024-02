انفجار هائل بمصنع روسي ينتج مكونات الأسلحة النووية (فيديو)

وقع انفجار قوي في مصنع عسكري ينتج مكونات الأسلحة النووية والصواريخ البالستية غربي روسيا، بينما أعلنت موسكو أنه "مخطط له مسبقا" في حادث قد يتحول لكارثة.







#RussiaOnFire



Just managed to find out a bit about a this massive explosion near #Izhevsk in the #Udmurt Republic.



It happened at the #Votkinsk military plant, around 50km from Izhevsk. #Russia is saying there was a problem during scheduled tests of rocket engines! pic.twitter.com/4BsBIUq3OM