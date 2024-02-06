روسيا تكشف حصيلة عملياتها في أوكرانيا.. مئات القتلى وإسقاط عشرات المسيرات

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن حصيلة عملياتها العسكرية في أوكرانيا، خلال الساعات القليلة الماضية.



وأكدت الدفاع الروسية، تكبيد الجيش الأوكراني 885 عسكريا بين قتيل وجريح، وإسقاط 58 مسيرة أوكرانية على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة. اضافة اعلان





معارك روسيا في أوكرانيا



حصيلة معارك الجنوب



وأضافت أنه على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت القوات الأوكرانية 7 هجمات وبلغت خسائر أوكرانيا، قرابة 130 عسكريا.وتابعت أنه على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت القوات الروسية، هجومين وبلغت خسائر أوكرانيا، 260 عسكريا.بينما على محور دونيتسك أعلنت الدفاع الروسية،أن قوات "الجنوب" عززت مواقعها وحررت مواقع هامة، وتم صد هجومين وبلغت خسائر النظام الأوكراني 290 عسكريا وتم تدمير أسلحة ومدافع غربية وعربات مدرعة له.كذلك على محور جنوب دونيتسك صدت قوات روسيا، هجوما واحدا وتم القضاء على 145 عسكريا وتدمير معدات وأسلحة ومدافع غربية للنظام الأوكراني.