الشرطة السويدية تعلن عن تدمير عبوة ناسفة بمحيط سفارة الاحتلال لديها

أ أ

أعلنت الشرطة السويدية اليوم الأربعاء عثور طواقمها على جسم مشبوه يعتقد بأنه عبوة ناسفة، بالقرب من مبنى سفارة الاحتلال لدى ستوكهولم، مؤكدة أن التحقيقات جارية. اضافة اعلان





العثور على قنبلة:



وقال المتحدث باسم الشرطة السويدية: "إن موظفي السفارة اتصلوا بالشرطة نحو الساعة 12:10 (بتوقيت غرينتش) وأبلغوا عن وجود جسم مشبوه على الأرض بالخارج ربما يكون خطيرا، موضحاً أن فريق التعامل مع المتفجرات تعامل مع العبوة وقام بإتلافها".ورفضت الشرطة تقديم أي تفاصيل حول طبيعة الجسم أو كيفية وصوله إلى أراضي السفارة، وقالت إنها بدأت تحقيقا بالأمر، فيما ذكرت قناة "إس في تي" التلفزيونية أن عدة سيارات للشرطة موجودة في المكان وتم فرض طوق أمني حول منطقة واسعة.ونقلت صحيفة "افتونبلاديت" السويدية عن مصادر لم تسمها أن الجسم كان قنبلة يدوية ألقيت فوق سياج السفارة وسقطت بالقرب من المبنى، في حين فرضت السلطات طوقا أمنيا على مسافة نحو 100 متر من السفارة.