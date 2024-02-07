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زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب جزر سليمان في المحيط الهادئ

زلزال
زلزال
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ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجات على مقياس ريختر اليوم الأربعاء ، جزر سليمان بالمحيط الهادئ.

هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية:اضافة اعلان

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال كان على بعد 118 كيلومترًا جنوب شرق جيزو، وعلى عمق 36.3 كيلومترًا.
ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الزلزال.

زلزال الفلبين

من ناحية أخرى، ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر اليوم، مقاطعة إيلوكوس نورتي في الفلبين.
وقال المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، إن مركز الزلزال وقع على بعد 16 كيلومترًا، من بلدية باجودبود الواقعة في المقاطعة، وعلى عمق 100 كيلومتر.

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