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بقوة 5.5 ريختر.. زلزال قوي يضرب المناطق الشرقية في تركيا

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زلزال تركيا
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أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" أن زلزالًا بقوة 5.5 ضرب المناطق الشرقية في تركيا.

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زلزال قوي يضرب المناطق الشرقية في تركيا

وأوضحت أنه منذ قليل، تم رصد هزة أرضية بقوة 5.2 ريختر وعمق ضحل، ضربت سينسيك إلتشيسي بمحافظة أديامان شرق تركيا.

الطاقة الزلزالية المقدرة لزلزال

وأضافت أن الزلزال القوي شعرت بها بعض محافظات تركيا وبلاد الشام، مبينة أن الطاقة الزلزالية المقدرة لزلزال، هي حوالي "951" طن من مادة "TNT" المتفجرة.


وقبل اسابيع، ضرب الزلزال منطقة "قوزان" في ولاية أضنة، ولم يسفر عن أي أضرار أو إصابات.

وفي فبراير الماضي تعرضت تركيا لزلزال مدمر أسفر عن عشرات آلاف نت القتلى وإصابة مئات الآلاف في كل من تركيا وسوريا.
وتقع تركيا على خط صدع زلزالي رئيسي في العالم. وفي فبراير الماضي، أسفر زلزال هائل جنوب البلاد عن مقتل 50 ألف شخص ودمار هائل في مدن عدة.

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