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مجددا بنفس منطقة الزلزال المدمر .. هزة أرضية بقوة 5.2 ريختر تضرب تركيا

زلزال تركيا
أرشيفية
أ أ
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ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر جنوب شرقي تركيا، اليوم، في نفس المنطقة التي دمرها زلزالان قبل نحو عام.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الزلزال وقع على عمق 14 كيلومترا، وتسبب بحالة ذعر بين السكان.اضافة اعلان

زلزال سابق في تركيا

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" أن زلزالًا بقوة 5.5 ضرب المناطق الشرقية في تركيا.

وأوضحت أنه منذ قليل، تم رصد هزة أرضية بقوة 5.2 ريختر وعمق ضحل، ضربت سينسيك إلتشيسي بمحافظة أديامان شرق تركيا.

الطاقة الزلزالية المقدرة لزلزال

وأضافت أن الزلزال القوي شعرت بها بعض محافظات تركيا وبلاد الشام، مبينة أن الطاقة الزلزالية المقدرة لزلزال، هي حوالي "951" طن من مادة "TNT" المتفجرة.

وقبل أسابيع، ضرب الزلزال منطقة "قوزان" في ولاية أضنة، ولم يسفر عن أي أضرار أو إصابات.

وفي فبراير الماضي تعرضت تركيا لزلزال مدمر أسفر عن عشرات الآلاف من  القتلى وإصابة مئات الآلاف في كل من تركيا وسوريا.
وتقع تركيا على خط صدع زلزالي رئيسي في العالم. وفي فبراير الماضي، أسفر زلزال هائل جنوب البلاد عن مقتل 50 ألف شخص ودمار هائل في عدة مدن.

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