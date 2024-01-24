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بقوة 5.9 ريختر.. زلزال يضرب إقليم مالوكو في إندونيسيا

زلزال
زلزال
أ أ
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ضرب زلزال بلغت قوته بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر، إقليم مالوكو بإندونيسيا.
 وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية اليوم، أن مركز الزلزال وقع على بعد 230 كيلومترا من جزر تانيمبار الواقعة في الإقليم، وعلى عمق 160 كيلومترا.اضافة اعلان
 ولم ترد حتى الآن، أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

زلزال يضرب مقاطعة "بابوا الغربية" في إندونيسيا

يأتي هذا في وقت ضرب فيه زلزال بلغت قوته 5.4 درجات على مقياس ريختر، مقاطعة "بابوا الغربية" في إندونيسيا.
 وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية اليوم، أن مركز الزلزال وقع على بعد 75 كيلومتراً من منطقة "كايمانا"، وعلى عمق 10 كيلومترات.
 ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

زلالزل متكررة بإندونيسيا بسبب حزام النار

وتتعرض إندونيسيا لزلازل متكررة بسبب موقعها على "حزام النار"، وهو منطقة تنشط فيها الزلازل والبراكين في المحيط الهادي.
وفي 26 ديسمبر 2004، تسبب زلزال كبير قبالة جزيرة سومطرة الإندونيسية بتسونامي في المحيط الهندي أدى إلى مقتل أكثر من 230 ألف شخص في عدة دول منها تايلاند والهند وسريلانكا.

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