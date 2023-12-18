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تمت السيطرة عليه بدون خسائر..

حريق في خط نقل نفط بدولة عربية

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حريق حقل نفط
أ أ
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أن فرق الإطفاء تمكنت مساء أمس من السيطرة على حريق نشب في خطوط نقل النفط التابعة لشركة الهروج للعمليات النفطية جنوب شرق ليبيا.اضافة اعلان

السيطرة على الحريق


وأوضحت المؤسسة، أن الحريق نشب أثناء الحفر لصيانة الخط من النقطة 160 إلى 162 كيلومتر في خط الشحن الرئيسي، الواصل بين حقل آمال وميناء رأس لانوف النفطي.

وأكدت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط عدم حدوث خسائر مادية أو بشرية، متوقعة استئناف عمليات الصيانة في الساعات القليلة القادمة.

موقع حقل آمال


ويقع حقل آمال في منطقة الواحات، بالقرب من واحة أوجلة جنوب شرق ليبيا، وهو أكبر الحقول التي تشرف عليها شركة الهروج، التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط،
كما يعد أهم الحقول في حوض سرت الجيولوجي، إذ يشمل امتياز الحقل منطقة كبيرة، تبلغ مساحتها حوالي 4200 كيلومتر مربع.
ويعتبر حقل آمال مسؤولا بشكل مباشر وغير مباشر عن حوالي أربعمئة ألف برميل من النفط في اليوم، وهو ما يعادل تقريبا ثلث كمية الإنتاج من النفط في ليبيا.

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