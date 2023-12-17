عاجل.. فتيات في سن الـ20 عاما.. آلاف العاملات يدخلن دولة عربية عبر مكاتب وهمية

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تزايدت المخاوف في الفترة الأخيرة بليبيا بسبب دخول الآلاف من العاملات عبر مكاتب وهمية جنوب الصحراء، ما يهدد السلم الاجتماعي بالبلاد.



ويخشى كثيرون أن تؤدي هذه الظاهرة باستخدام عاملات بالطرق المعمول بها حالياً إلى تبعات قانونية واجتماعية لم يعهدها المجتمع الليبي. اضافة اعلان







تهريب فتيات عبر الصحراء



سماسرة لجلب الفتيات عبر الصحراء:



الرحلة عبر الصحراء:



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وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام ، فقد كشف استطلاع لآراء عدد من المستخدمين والمستخدمات للعاملات الإفريقيات، والسماسرة في هذا المجال عن طرق وصول هؤلاء العاملات من بلدانهن إلى ليبيا عبر وسطاء ومهربين.يأتي هذا مروراً بمكاتب غير مرخصة لتوفير "مدبرات منزل"، حتى ينتهي المطاف بالعاملات في بيوت الليبيين.ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن إحدى المشاركات في الاستطلاع، أنها تستخدم مدبرة منزل منذ حوالي 8 أشهر وفرتها لها امرأة نيجيرية تعمل في توفير "خادمات المنازل " كانت قد حصلت على رقم هاتفها من صديقة لها في العمل.وأضافت المشاركة الليبية، أنها اتصلت بالرقم "فسألتني المرأة النيجيرية عن العمل وعن مساحة البيت ثم اتفقت معها على مرتب شهري 900 دينار ليبي (الدولار يعادل 4.80 دينار ليبي)، يسلم إليها وليس إلى العاملة، مع شهر إضافي مقابل أتعاب المكتب.وأضافت السمسارة أيضا أنها تقوم بجلب الفتيات من نيجيريا إلى ليبيا عبر النيجر عن طريق مهربين "نيجريين وليبيين".ونوهت أنها تتفق معهم على سداد نصف قيمة الرحلة لكل واحدة بالعملة النيجرية، بينما النصف الآخر لدى وصول الفتاة إلى طرابلس.وفي التفاصيل أيضا تتراوح رواتب الفتيات الإفريقيات ما بين 900 و1200 دينار ليبي تستلمه السمسارة بالكامل.ونقلت صحيفة "أصوات مغاربية" عن إحدى العاملات قولها : " معظم أصحاب العمل يسألون في البداية عن جواز السفر إلا أننا نأتي إلى ليبيا عبر الصحراء دون أية وثائق ولا نمر على نقاط تفتيش".وأشاارت إلى أن الأشخاص الذين يتفقن معهم يقومون بتأمين وصولهن إلى مكان محدد في طرابلس "الذي تديره امرأة نيجيرية وأخرى ليبية مع أشخاص آخرين.وأضافت الفتاة النيجيرية التي لم تتجاوز الـ 20 أنها جاءت إلى ليبيا بحثا عن لقمة العيش، وأنها عملت لثلاث سنوات مع عائلة كانت تجبرها على العمل لعدة ساعات متواصلة في اليوم دون راحة أسبوعية.وحول الرحلة من نيجيريا إلى ليبيا، قالت إحدة الفتيات إن الرحلة شاقة جدا .. وتستغرق ما بين 15 يوما وشهرا وأقوم بسداد ثمنها من خلال عملي لدى عائلة ليبية لمدة حوالي عام ونصف العام ما يعادل 1500 يورو.فيما ذكرت فتاة أخرى تبلغ من العمر 20 عاما أنها جاءت من العاصمة النيجيرية أبوجا، حيث استغرقت رحلتها في الصحراء عبر النيجر 15 يوما حتى وصلت الى العاصمة الليبية طرابلس.وتابعت في حديثها : و"بقيت بمنزل صديقتي التي قامت بجلبي مع عدد من العاملات إلى أن تحصلت على عمل".