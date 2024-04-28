الاتحاد الأوروبي: بوادر الحرب العالمية عادت من جديد

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حذَّر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الأحد من بوادر حرب عالمية عادت من جديد، مؤكداً أن المواجهة النووية أصبحت احتمالاً واقعياً بسبب التوترات بين الشرق والغرب.



فتح صندوق الحروب:



روسيا تواصل الحرب على أوكرانيا:



وطالب بوريل بضرورة ألا يتم فتح "صندوق الحروب" مجدداً، مبيناً أن المنافسات التجارية بين الشرق والغرب تتحول لصراعات بسبب غياب الثقة.وأشار إلى أن أوروبا أضعفت نفسها بعدم تنويع مصادر الطاقة والاعتماد على روسيا.وكان القائد الأعلى للقوات الأوكرانية أولكسندر سيرسكي قال في وقت سابق اليوم إن الوضع على الجبهة تدهور مع تحقيق القوات الروسية نجاحات تكتيكية في عدة مناطق للعمليات القتالية.وبيّن أن "الوضع متفاقم، وتشن القوات الروسية هجوماً على طول خط المواجهة، ونشهد تغييراً ديناميكياً في الوضع".بالمقابل، أعلنت روسيا اليوم سيطرتها على قرية نوفوباخموتيفكا في الجبهة الشرقية، التي تقع في منطقة تقدّمت فيها بسرعة خلال الأسبوع الماضي في مواجهة الجيش الأوكراني.ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم إن القوات الروسية صدت أيضاً سلسلة من الهجمات المضادة الأوكرانية بالقرب من تشاسيف يار، وهي نقطة مهمة أخرى في المنطقة التي تشهد اشتباكات متكررة بين الجانبين.وقال المتحدث باسم الكرملين إن هناك تزايداً للذعر في صفوف القوات الأوكرانية على الجبهة، ومن المهم للغاية الحفاظ على هذه الديناميكية، وعدم التوقف واتباع طريق تنفيذ مهمات العملية العسكرية الخاصة.