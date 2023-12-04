بعد السيطرة على الحريق.. بيان عاجل من شركة نفط الكويت

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أعلنت شركة نفط الكويت، الليلة، السيطرة على حريق محدود اندلع في خط الشعلة خارج مركز التجميع رقم 1 بمنطقة جنوب وشرق الكويت، دون أن تتأثر عمليات الإنتاج. اضافة اعلان





تفاصيل الحريق



هجوم في سوريا



قاعدة أمريكية في سوريا



وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الحريق اندلع أثناء تنفيذ أعمال صيانة، ما أدى إلى إصابة عدد من عمال الصيانة تم نقلهم للمستشفيات المتخصصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.وأشارت إلى أن طواقم الإسعاف والإطفاء والعمليات والفرق المساندة الأخرى تحركت على الفور، وفقاً للإجراءات والخطط المعمول بها في مثل هذه الحالات.وفي وقت سابق، أكدت مصادر مطلعة، أن هجوما استهدف خلال الساعات الماضية، قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أميركية غربي العراق.من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قصفا صاروخيا، يرجح أنها من جانب المقاومة الإسلامية في العراق، استهدف قاعدة أميركية في منطقة خراب الجير بريف بلدة رميلان شمالي الحسكة”.وحسب المرصد، يوجد في القاعدة مدرج لطائرات الشحن العسكرية الأميركية ومهبط للطائرات المروحية، وحولتها القوات الأميركية من مطار زراعي إلى قاعدة ومطار عسكري خاص بها، لافتا إلى أن هذه هي المرة الثامنة التي يتم فيها قصف القاعدة.وتتعرض القواعد الأميركية في مناطق شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لاستهداف يومي بواسطة القذائف الصاروخية والطائرات المسيرة منذ إعلان الاحتلال الصهيوني الحرب على غزة.وتنتشر في سوريا تسع قواعد أميركية الأولى في منطقة التنف بريف حمص الشرقي واثنتان في ريف دير الزور وست في محافظة الحسكة.