ارتفع 21 ضعفا خلال 10 سنوات.. إحصائية غير متوقعة عن "الإيدز" بدولة عربية

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كشفت إحصائية عن ارتفاع مرض "الإيدز" في العراق 21 ضعفا خلال العشر السنوات الماضية.



الإيدز في العراق:



وبحسب ما كشفته صحيفة "السومرية" العراقية، فقد انتشر الإصابة بالايدز في عدة محافظات عراقية، حيث بدأ الأمر في محافظة ذي قار عندما تم الإعلان عن تسجيل 200 إصابة.وبينت أن عدد الإصابات بالإيدز في العراق، ارتفعت 21 ضعفًا خلال عقد واحد، أي خلال السنوات العشر الماضية بين 2012 و2022.وبحسب الصحيفة فإن هذا يعني تصاعد الحديث عن تفشي الإيدز في المحافظات العراقية منذ مطلع العام الحالي.ونوهت إلى وجود 160 إصابة في بابل بالإيدز، وأنه ليس رقمًا خاطئًا، حيث أعلنت صحة بابل في وقت سابق أن عدد الإصابات بالإيدز في المحافظة يبلغ 125 إصابة.وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن معدل إصابات الإيدز المكتشفة سنويا في العراق خلال السنوات القليلة الماضية في تصاعد مستمر، لكن كمعدل يبلغ 400 إصابة سنويًا في عموم العراق.وحول معدل الإصابات بالإيدز ففي 2010 كانت 10 إصابات، ارتفعت تدريجيًا حتى وصلت بين 2013 و2015 معدل إصابات سنوي يتراوح بين 20 و29 إصابة سنويًا.فيما عاد المعدل ليرتفع في 2016 ويتم تسجيل 55 إصابة، وفي 2017 تم تسجيل 96 إصابة، وفي 2018 تم تسجيل 124 إصابة، وفي 2019 تم تسجيل 157 إصابة.