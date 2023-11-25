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حريق هائل في مبنى تجاري بباكستان يسفر عن عشرات الوفيات والمصابين

حريق
الحريق
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اندلع حريق في مركز تجاري بمدينة كراتشي بجنوب باكستان، اليوم السبت، مما أدى إلى وفاة وإصابة العشرات.

وأوضحت الشرطة المحلية أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق الذي اندلع في مبنى تجاري شاهق ، بعد جهود استمرت عدة ساعات، مشيرة إلى أن الضحايا نقلوا إلى المستشفيات القريبة.اضافة اعلان

وفاة 11 شخصًا

وذكرت قناة "جيو نيوز"، المحلية أن الحريق اندلع في وقت مبكر من صباح اليوم بمركز "آر.جيه"، للتسوق متعدد الطوابق في أكثر مدن باكستان ازدحاماً.
وأكد رئيس بلدية كراتشي مرتضى وهاب صديقي في منشور على منصة "إكس" وفاة 11 شخصاً وإصابة 22 آخرين.

وأضاف "تم إخماد الحريق، وتجري عملية التبريد"، فيما لم يتضح بعد سبب الحريق.
و يقع مركز "أر جيه مول" متعدد الطوابق في مبنى تجاري شاهق يضم أيضًا مراكز اتصال وشركات برمجيات.

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