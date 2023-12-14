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"قنابل وصواريخ وألغام داخل المزارع".. ماذا يحدث بعاصمة عربية؟

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أرشيفية
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تسود حالة من الجدل المصحوب بالخوف والذعر في العاصمة الليبية عقب العثور على صوريخ وقنابل داخل المزارع، والتي يتم تفجيرها عن بعد خوفا على حياة السكان هناك.اضافة اعلان

صواريخ وألغام في مزارع طرابلس:


وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، فقد تلقت هيئة السلامة الوطنية الليبية، بلاغا بالعثور على صاروخين بالإضافة إلى قنبلة يدوية بإحدى المزارع بالعاصمة الليبية طرابلس.

وأوضحت الهيئة في بيان نشرته عبر صفحتها في فيسبوك أنه بعد تلقي مصالحها الفنية إخطارا رسميا توجهت إلى أحدى المزارع المتواجدة في طريق المطار لتعثر على صاروخين من نوع PG7 ورمانة يدوية منزوعة التأمينة تم تفجيرها في عين المكان.

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت السلطات الليبية عن العثور كذلك على صاروخ غير منفجر  يبلغ وزنه 500 كيلوغرام في مزرعة بمدينة سرت الليبية.

ورجحت مصادر إعلامية، حينها أن يكون من بقايا الحملة العسكرية التي قادها الجيش قبل سنوات لتطهير المنطقة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

أيضا نجحت فرق مختصة بعدها بحوالي شهر في تفكيك وانتشال لغم بمنطقة سكنية في إحدى ضواحي طرابلس التي شهدت أحد أطوار حرب 2019.

وتثير هذه الأحداث مخاوف العديد من الأوساط الليبية من مخلفات المواجهات السملحة والعلميات العسكرية التي شهدتها العديد من المناطق في هذا البلد المغاربي خلال السنوات الأخيرة.

يذكر أن تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، السنة الماضية، قد أفاد بأن "130 شخصا أغلبهم مدنيّون، قتلوا جرّاء الألغام الأرضيّة والذخائر المتروكة أو غير المنفجرة في ليبيا منذ انسحاب الجماعة المسلّحة.

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