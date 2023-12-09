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جيش الاحتلال يعترف: جنودنا وقعوا في كمين في جباليا بغزة وأرسلنا تعزيزات

الاحتلال في غزة
الاحتلال في غزة
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اعترف جيش الاحتلال أن جنود له من "الكتيبة 931" التابعة للواء "ناحال"، وقعوا في كمين في جباليا بغزة، وأن الجيش أرسل تعزيزات إلى المنطقة.

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وأوضح جيش الاحتلال أن قواته تعرضت لإطلاقات نارية كثيفة، وأن الجيش أرسل طائرات مسيرة، واستخدم قذائف الدبابات في مواجهة مسلحي القسام.
وحسب وسائل إعلام، تجري معارك ضارية في غرب مخيم جباليا بين مقاتلي كتائب القسام وجيش الاحتلال الذي توغلت قواته في المنطقة.

معارك ضارية

وأعلنت كتائب القسام في بيان أن "مقاتليها يخوضون معارك ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة من المسافة صفر، منذ ساعات الصباح الأولى".

وأفاد مراسل "روسيا اليوم" بأن اشتباكات ضارية تجري غرب مخيم جباليا وأن قوات الاحتلال تطلق قنابل الإنارة في المنطقة.

كما افاد بأن قوات الاحتلال قصفت بناية سكنية مقابل مركز لإيواء النازحين في مخيم جباليا.

وأعلنت كتائب القسام في بيانات سابقة من اليوم السبت استهداف مقاتليها للقوات المتوغلة في عدة محاور بقطاع غزة.
وأشارت إلى أن قتالا يجري في محور شرق مدينة خان يونس وجنوب مدينة غزة.

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