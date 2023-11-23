الجمعة، 10 جمادى الأولى 1445 ، 24 نوفمبر 2023

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عاجل.. هدنة إنسانية في غزة تدخل حيز التنفيذ في السابعة صباح الجمعة (تفاصيل)

غزة - فلسطين
غزة
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قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، مساء اليوم الخميس، بأن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، ستبدأ يوم الجمعة الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي.

وأكد في تصريحات صحفية بأن الاتصالات مع جميع الأطراف والوسطاء انتهت وتم تسليم قوائم بأسماء من سيفرج عنهم.اضافة اعلان


 وتابع بأنه "سيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين حوالي الساعة الرابعة من عصر الجمعة".

فيما نشرت كتائب القسام بيانا وضحت فيه التفاصيل كالتالي:


 
- تبادل الأسرى من النساء والأطفال دون سن الــ19 عاماً.

- تدخل التهدئة حيز التنفيذ يوم الجمعة الموافق 24/11/2023م، 10 جمادى الأولى 1445 هـ في تمام الساعة الـ7 صباحاً.

- تسري التهدئة لمدة 4 أيام، تبدأ من صباح يوم الجمعة، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من كتائب القسـ.ـام والمقاومة الفلسطينية، وكذلك العدو الصهيوني طوال فترة التهدئة.

- توقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة. 

- يتوقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يومياً، من الساعة الـ10 صباحاً وحتى الـ4 مساء في مدينة غزة والشمال. 

- يتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال، مقابل كل أسير صهيوني واحد. 

- يتم خلال الأيام الأربعة الإفراج عن 50 أسيراً صهيونياً من النساء والأطفال دون الـ19 عاماً. 

- يتم يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكل مناطق قطاع غزة.

- يتم يومياً إدخال 4 شاحنات وقود، وكذلك غاز الطهي لكل مناطق قطاع غزة.

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