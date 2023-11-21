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شهداء وجرحى في قصف لمنازل ومدارس تؤوي نازحين في قطاع غزة

غزة
أرشيفية
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استشهد عشرات الفلسطينيين، وجرح آخرون، في قصف للاحتلال من الطيران الحربي والقذائف المدفعية، استهدفت المنازل، والمدارس التي تؤوي النازحين في قطاع غزة.
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20 شهيدًا

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 20 فلسطينيًا غالبيتهم من النساء والأطفال، استشهدوا، وأصيب آخرون في غارتين شنهما الطيران الحربي للاحتلال على مدرسة مخيم البريج وسط قطاع غزة، مشيرةً إلى أن طواقم الإسعاف نقلوا 20 شهيدًا وعشرات الجرحى من داخل المدرسة التي تعرضت لقصف بصاروخين على الأقل، وتؤوي آلاف النازحين، نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.
كما قصف الطيران منزلين في مخيم النصيرات، وأدى إلى استشهاد 6 فلسطينيين، وإصابة آخرين، كما استهدف الطيران الحربي 3 منازل في خان يونس جنوب القطاع.

19 شهيدًا آخرين

واستشهد 19 فلسطينيًا وجرح آخرون، إثر استهداف الاحتلال منزلا في حي الشجاعية شرقا، حيث تم نقل عدد منهم للمستشفى المعمداني في المدينة، ولا زالت أعداد منهم تحت الركام.
وشن الطيران الصهيوني غارات على منزل في حي الدرج، و3 منازل أخرى في حي الصبرة وسط مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد 15 فلسطينيًا، فيما دمرت الطائرات 10 منازل على الأقل في حي الزيتون، ما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وجرح آخرين.

حي الشجاعية

وقصفت طائرات الاحتلال 3 منازل في حي الشجاعية، ما أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين على الأقل، وإصابة آخرين، فيما استهدف القصف 6 منازل في مخيم جباليا شمال القطاع، تحديدا في منطقة الترنس وبئر النعجة، وأدى لاستشهاد 4 فلسطينيين، وإصابة آخرين تم نقلهم إلى المستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة.
وكانت مدفعية الاحتلال قد أطلقت 10 قذائف على الأقل صوب المستشفى الأندونيسي ومحيطة، ما أدى لاستشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين.

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