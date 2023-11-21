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رئيس جنوب إفريقيا: الاحتلال يرتكب إبادة جماعية وجرائم حرب في قطاع غزة

رئيس جنوب إفريقيا
رئيس جنوب إفريقيا
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وصف رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا الأعمال التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة بأنها إبادة جماعية وجرائم حرب.

إبادة جماعية اضافة اعلان

وجاء في بيان صدر عن رامافوزا في مراسم افتتاح اجتماع غير مقرر لقادة بلدان مجموعة "بريكس" المكرس لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط: "إن العقاب الجماعي للمدنيين الفلسطينيين من خلال الاستخدام غير القانوني للقوة من قبل الاحتلال يشكل جريمة حرب. ويعد الحرمان المتعمد من الدواء والوقود والغذاء والمياه لشعب غزة بمثابة إبادة جماعية".

ممرات إنسانية

كما دعا "لفتح ممرات إنسانية إلى قطاع غزة،ليتمكن كل المحتاجين من الحصول على مساعدات إنسانية والوصول إلى خدمات أساسية".
وأضاف أنه "يجب على جميع البلدان ضبط نفسها وتجنب مواصلة تصعيد النزاع وعلى وجه الخصوص وقف إمدادات الأسلحة للأطراف المتنازعة".
كما أكد أن بلاده تحث على وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستئناف الحوار بين الجانبين، مشيرا إلى ضرورة نشر قوات أممية في فلسطين لمراقبة ومراعاة نظام وقف إطلاق النار وحماية المدنيين".

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