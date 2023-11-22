إطلاق النار على طائرة مسيرة وسط عاصمة عربية

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كشف مصدر أمني عراقي، عن إطلاق نار بشكل مكثف على "طائرة مسيرة" وسط بغداد، بحسب "السومرية".





طائرة مسيرة:



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قوات أمريكية:



زيادة الهجمات:

وقال المصدر إن "حماية الحشد الشعبي داخل المنطقة الخضراء قامت برمي إطلاقات نارية على طائرة مسيرة تحوم فوق مبنى الحشد داخل المنطقة".في سياق متصل، تعرّضت قوات أميركية متمركزة في العراق وسوريا لـ55 هجوما خلال الشهر الماضي، ما أدى إلى إصابة عشرات الجنود الأميركيين بجروح طفيفة، بحسب ما أعلن البنتاغون.وتحمّل واشنطن مسؤولية تصاعد العنف لقوات تدعمها طهران وقد شنّت الولايات المتحدة ضربات على مواقع في سوريا تقول إنها مرتبطة بإيران في ثلاث مناسبات منفصلة لكن الهجمات بوساطة طائرات مسيّرة لم تتوقف.وقالت سابرينا سينغ نائبة المتحدث باسم البنتاغون للصحافيين "منذ 17 أكتوبر وحتى اليوم رصدنا 55 هجوما على القوات الأميركية. لقد وقع 27 هجوما على قوات أميركية في العراق و28 هجوما في سوريا"، مشيرة إلى إصابة 59 أميركيا.وترتبط زيادة الهجمات على القوات الأميركية بالحرب الدائرة بين الكيان الصهيوني وحماس والتي بدأت في أعقاب تنفيذ الحركة الفلسطينية هجوما مباغتا عبر الحدود انطلاقا من غزة في السابع من أكتوبر، أوقع 1200 قتيل.