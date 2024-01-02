بقوة 5,1 ريختر.. هزة أرضية تضرب المغرب

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أعلن معهد الجيوفيزياء بالمملكة المغربية، تسجيل هزة أرضية صباح اليوم، بلغت قوتها 5.1 درجة على مقياس ريختر.





هزة أرضية تضرب مملكة المغرب اضافة اعلان



زلزال الحوز كلمة السر



وأوضح المعهد، أن هذه الهزة وقعت بإقليم أزيلال وسط المغرب في الساعة 8:37 بالتوقيت المحلي، مشيرًا إلى أن الهزة الأرضية سجلت على عمق 13 كيلومترًا.وكشفت وسائل إعلام محلية، أن سبب الهزة الأرضية التي سجلت صباح اليوم في إقليم أزيلال، هو الزلزال العنيف الذي ضرب إقليم الحوز في 8 سبتمبر 2023.ونقلت عن مسؤولين أن هذه الهزة الأرضية هي الأقوى في المغرب بعد زلزال الحوز الذي كان بقوة 6,8 درجة على مقياس ريختر.وبينت أن الضغط على القشرة الأرضية وتكتونية الصفائح هما المحركان الأساسيان للهزات الأرضية، متوقعًا تكرار تلك الظاهرة على المدى القصير، حيث إن المغرب يشهد دائما نشاطا زلزاليا.