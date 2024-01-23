قتلى وجرحى.. انهيارات أرضية عقب زلزال ضرب إقليم شينجيانج الصيني

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لقي العشرات مصرعهم وأصيب آخرون جراء انهيارات أرضية عقب زلزال ضرب إقليم شينجيانج الصيني.





انهيارات أرضية عقب زلزال ضرب إقليم شينجيانج اضافة اعلان



إرسال ألف عامل و200 سيارة إنقاذ



زلزال قوي يضرب جنوب إقليم شينجيانج



زلزال يضرب الحدود بين الصين وقرغيزستان



وحسب التلفزيون المركزي الصيني، فقد أدى انهيار أرضي وقع في إقليم يوننان بجنوب غرب الصين إلى فقدان ما لا يقل عن 47 شخصًا من 18 أسرة، فيما تجرى عمليات الإنقاذ وسط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة تحت الصفر.وفي حوالي الساعة 5:51 من صباح أمس، وقع انهيار أرضي في قريتين في مدينة تشاوتونج، وتحرك رجال الإطفاء بين أنقاض المنازل المنهارة للبحث عن ناجين وسط تساقط خفيف للثلوج.وأكدت السلطات أنها أرسلت ما يقرب من 1000 عامل إنقاذ إلى مكان الحادث، إلى جانب ما يقرب من 200 سيارة إنقاذ، وتم إجلاء أكثر من 500 شخص.ويشهد إقليم يوننان في جنوب غرب الصين، من بين عدة أقاليم في المنطقة الجنوبية للبلاد، موجة باردة ودرجات حرارة تقترب من الصفر أو تنخفض عنه وتقل عن درجة التجمد، وفقا للمركز الوطني للأرصاد الجوية.وصباح اليوم الثلاثاء، ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجات على مقياس ريختر اليوم، جنوب إقليم شينجيانج الواقع في شمال غرب الصين.وأفاد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، أن مركز الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.فيما أعلن مركز شبكات الزلازل الصيني أن قوة الزلزال بلغت 4.8 درجات.كما ضرب زلزال بقوة 7 درجات بمقياس ريختر، على طول الحدود بين الصين وقرغيزستان اليوم الثلاثاء.وأوضح المعهد الأمريكي للجيوفيزياء أن مركز الزلزال وقع على عمق 27 كيلومتر، وحدد موقعه في منطقة شينجيانغ الصينية على بعد حوالى 140 كلم غرب مدينة أكسو، وسُجّلت بعده ثلاث هزات أرضية أخرى بقوة 5,5 و5,1 و5,0.ويُرجح أن تكون الأضرار جسيمة ومن المحتمل أن تكون الكارثة واسعة النطاق.