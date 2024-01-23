بقوة 4.5 ريختر.. زلزال يضرب جنوب مصر

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كشفت وسائل إعلام مصرية اليوم، تعرض جنوب البلاد لهزة أرضية بقوة أعلى من 4.5 درجة على مقايس ريختر.

زلزال في مصر اضافة اعلان



وحسب "اليوم السابع"، فقد سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل هزة أرضية بقوة أعلى من 4.5 درجة على مقايس ريختر شرق الأقصر وجارى تحليل بياناتها شرق الأقصر وجارى تحليل بياناتها.وفي بيان لمعهد الفلك، أكد أنه ورد إليه شعور عدد من المواطنين بالزلزال وجارى العمل على تحليل بياناته.ووفق الشبكة القومية للزلازل فإن مصر بقربها من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلنا نتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى ومرونة المجتمع المصرى حاليا لتلقى الصدمة العامل الحاكم لتقليل الخسائر الناتجة.