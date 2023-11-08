بعد غينيا.. زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جنوب شينجيانغ في الصين

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أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا بقوة 5.5 درجة ضرب جنوب شينجيانغ في الصين اليوم الثلاثاء.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق ثمانية كيلومترات. اضافة اعلان



غينيا الجديدة

من ناحية أخرى، ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر أمس الثلاثاء، مقاطعة نيو بريتين الشرقية شمال شرقي بابوا غينيا الجديدة.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الزلزال وقع على بُعد 82 كيلومترًا، من مدينة كوكوبو الواقعة في المقاطعة، وعلى عمق 24.2 كيلومتر.

وفي وقت سابق، حذر عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوغربيتس، من كمِّ المتفجرات التي قصفتها إسرائيل على غزة منذ اندلاع الحرب في 7 من أكتوبر، مؤكدا أن ذلك قد يؤدي إلى زلزال كبير بالمنطقة.



على العالم وقف هذا الجنون

وقال العالم الهولندي المثير للجدل على حسابه في منصة "إكس" على العالم أن يجبر إسرائيل على وقف هذا الجنون، وفقًا لـ "العربية".

وبصرف النظر عن الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، فإن هذا القصف سيكون له في نهاية المطاف تأثير زلزالي كبير على المنطقة على طول البحر الميت.



تفجيرات صناعية بقوة الزلازل

وقال أستاذ الجيوفيزياء التطبيقية بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم "جامعة المنصورة" الدكتور أحمد المحمودي، إن هناك تفجيرات صناعية تكون بقوة الزلازل وتستخدمها بعض القوى الكبري خلال الحروب.

وأضاف أن القنابل التي يتم قصف قطاع غزة بها لا ترقى لكي تكون بنفس قوة الزلازل أو التفجيرات الصناعية، وإنما يمكن أن تسبب بعض التشوهات في التربة والقشرة الأرضية.



التأثير على التربة والمباني

وقال إن القنابل الإسرائيلية تأثيرها سيكون مقصورًا على التربة والمباني فقط، لكن أنْ تَتَسبب في زلازل مستقبلاً أمر من الصعب حدوثه.

لأن "الزلزال يحدث نتيجة حركة ألواح تكتونية تؤدي لخروج طاقة رهيبة مختزنة في باطن الأرض منذ آلاف السنين.

وتخرج هذه الطاقة كتنفيس من الأرض عما في جوفها"، موضحًا أن "القنابل وغيرها من الأسلحة التدميرية لا تؤثر على باطن الأرض أو حركة الألواح التكتونية".



إسقاط 25 ألف طن على غزة

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن إسرائيل أسقطت أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة في إطار حربها واسعة النطاق المتواصلة، وبما يعادل قنبلتين نوويتين.

وأبرز الأورومتوسطي ومقره جنيف، اعتراف الجيش الإسرائيلي بأن طائراته استهدفت أكثر من 12 ألف هدف في قطاع غزة مع حصيلة قياسية من القنابل بحيث تتجاوز حصة كل فرد 10 كلغ من المتفجرات.