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الأسوأ منذ سنوات.. ارتفاع عدد ضحايا زلزال نيبال إلى 157 شخصًا

زلزال نيبال
بعض آثار زلزال نيبال
أ أ

أعلنت السلطات في دولة نيبال، الواقعة في جبال الهملايا بين الهند والصين، عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 157 شخصًا على الأقل.اضافة اعلان
وضرب زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر غربي نيبال، وتسبب في هزات أرضية ارتدادية قوية شعر بها سكان نيودلهي بالهند المجاورة.

ارتفاع حصيلة قتلى زلزال نيبال

وقال كوبر كاديات، المتحدث باسم الشرطة النيبالية، إن "حصيلة ضحايا الزلزال وصلت، مساء السبت، إلى 157 قتيلًا و199 جريحًا".
جاء ذلك ارتفاعًا من حصيلة سابقة بلغت 137 قتيلًا، و166 مصابًا، حسب المصدر نفسه.
وأضاف كاديات أن "عمليات الإنقاذ مستمرة في المناطق المتضررة".

مخاوف من ارتفاع أعداد القتلى

ويخشى المسؤولون من احتمال ارتفاع عدد القتلى، إذ لم تصل فرق الاستجابة الأولية إلى المنطقة الجبلية القريبة من مركز الزلزال التي تقع على بعد 500 كيلومتر غربي العاصمة كاتمندو، إلا في وقت مبكر من اليوم السبت وبدأت البحث عن ناجين.
وقال مسؤولون إنه على الرغم من أن قوة الزلزال ليست كبيرة، فإن الأضرار جسيمة وعدد القتلى مرتفع بسبب سوء حالة الإنشاءات في المنطقة ولأن الزلزال وقع بينما كان السكان نائمين.
وشعر السكان بهزات قوية في أجزاء من شمالي الهند عقب الزلزال.

إغاثة المصابين

وأعرب رئيس وزراء نيبال بوشبا كمال داهال، عن حزنه العميق إزاء "الأضرار البشرية والمادية" التي سببها الزلزال.
وكتب مكتبه على منصة إكس أن داهال "عبّأ الأجهزةَ الأمنية الثلاثة من أجل الإنقاذ الفوري وإغاثة المصابين".
وقال المركز الوطني الهندي لرصد الزلازل "إن زلزالًا بقوة 6.4 درجة وقع الساعة 11:32 مساء بالتوقيت المحلي (18:02 ت.غ) على عمق 10 كيلومترات، وكان مركزه في نيبال".

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