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زلزال بقوة 5.5 درجات يهز إندونيسيا

زلزال
زلزال إندونيسيا
أ أ

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا ضرب "كيبولاوان بارات دايا" في إندونيسيا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.اضافة اعلان

عمق زلزال إندونيسيا

وأضاف الزلزال بلغت شدته 5.5 درجة على مقياس ريختر ويوجد مركزه على عمق 10 كيلومترات ويبعد 375 كيلومتراً شمال شرقي منطقة "كوبانج".
ولم ترد، حتى الآن، معلومات عن سقوط قتلى أو خسائر مادية.

حزام النار
تتعرض إندونيسيا لزلازل متكررة بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث تنشط الزلازل والبراكين.
في 21 نوفمبر 2022، ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة مقاطعة جاوا الغربية في جزيرة جاوا الرئيسة، ما أدّى إلى مقتل أكثر من 600 شخص.
في عام 2018، ضرب زلزال بقوة 7.5 درجة إندونيسيا ما أدى إلى حدوث تسونامي أدى لأضرار واسعة النطاق ووقوع وفيات.

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