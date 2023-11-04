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زلزال يضرب شمال شرق تونس

زلزال
زلزال
أ أ
 ضرب زلزال بلغت قوته 7ر3 درجات على مقياس ريختر اليوم، مدينة منزل تميم التابعة لمحافظة نابل شمال شرق تونس.

مركز رصد الزلزال وقوتهاضافة اعلان


 وأفاد المعهد الوطني التونسي للرصد الجوي في بيان ، أن مركز الرّجّة، سجل بــ 36.72 درجة خط عرض و بــ 11.00 درجة خط طـول، وذلك عرض سواحل منزل تميم.
 وكانت محطات رصد الزلازل، سجلت، يوم أمس ، زلزال بلغت قوته 3.5 درجات علـى سلم ريختر، بعرض البحر جنوب جزيرة قرقنة، ولاية صفاقس.

وفي وقت سابق، ارتفع قتلى الزلزال الذي ضرب "نيبال" إلى  132 شخصاً، فيما تبحث فرق الإغاثة عن ناجين محتملين بمؤازرة القوى الأمنية.

زلزال عنيف:

وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 5.6 درجة أقصى غرب نيبال الواقع في جبال هملايا على عمق 18 كيلومتراً، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. وحدد مركزه على بعد 42 كيلومتراً جنوب جوملا على مسافة غير بعيدة من الحدود مع التيبت.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في نيبال نارايان براساد بباتاراي، إن 92 شخصاً قضوا في جاجاركوت، و40 في روكوم، وهما أكثر إقليمين تضررا جراء الزلزال في مقاطعة كارنالي الحدودية.

وأضاف المتحدث باسم الشرطة الوطنية كوبر كاتايات، أن السلطات أحصت إصابة أكثر من 100 شخص آخرين بجروح في الإقليمين.

ونشرت تعزيزات للقوى الأمنية للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ، على ما قال المتحدث باسم شرطة مقاطعة كارنالي، الذي أضاف أن نقل المعلومات صعب كون هذه المناطق نائية. بعض الطرقات مقطوعة بسبب الأضرار اللاحقة لكننا نحاول الوصول إلى المنطقة بسبل أخرى.

أنقاض المباني المنهارة


وأظهرت مقاطع فيديو وصور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي سكاناً يفتشون بين الأنقاض في الظلام لانتشال ناجين من بين أنقاض المباني المنهارة. وأعرب رئيس الوزراء النيبالي بوشبا كمال الذي وصل السبت إلى المنطقة المتضررة عن «حزنه العميق للأضرار البشرية والمادية الناجمة عن الزلزال».

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