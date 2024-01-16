إحباط محاولة تهريب مخدرات على الحدود المصرية مع دولة الاحتلال

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كشف مصدر أمني مصري أن القوات المصرية أحبطت محاولة لتهريب مخدرات على الحدود مع دولة الاحتلال.





إحباط محاولة لتهريب المخدرات في معبر العوجة: اضافة اعلان



ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ 23968 شهيدًا



انتشال عشرة شهداء من تحت ركام المنازل





وأفاد المصدر، الذي نقلت عنه "القاهرة الإخبارية"، بوقوع اشتباكات جرت أثناء إحباط محاولة تهريب المخدرات جنوبي معبر العوجة، حيث ألقي القبض على 6 مهربين.كان القائد السابق لهيئة الأركان المشتركة للجيش الصهيوني اللواء جيرشون هاكوهين كشف عن خطة لإحكام السيطرة الكاملة على المعابر الحدودية بين قطاع غزة ومصر.وأضاف أن القيادة العامة ترى أن هناك اختراقا مفتوحا في هذه المنطقة ويجب سدها ولا يمكن تجاهله، والهدف من ذلك إغلاق معبر رفح، بحجة أن هناك اختراقا أمنيا يحدث في هذه المنطقة تؤدي لتهريب الأسلحة داخل القطاع.في سياق متصل، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الـ100، إلى 23968 شهيدًا.وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى أن عدد الجرحى تجاوز 60582، بينهم أكثر 6200 جريح بحاجة ماسة للعلاج خارج مستشفيات قطاع غزة، بسبب خطورة وضعهم الصحي، وعدم توفر العلاج في مستشفيات القطاع التي تعيش حالة انهيار صحي في منظومتها الصحية.في السياق ذاته، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها أحياء في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.استشهد 127 فلسطينيا، وأصيب المئات في القصف المستمر على قطاع غزة، لليوم الـ 100 على التوالي.وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن طواقمها انتشلت عشرة شهداء من تحت ركام المنازل التي تعرضت للقصف في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، مشيرة إلى أن القصف المستمر على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة خلف عشرات الشهداء والجرحى.في سياق متصل، تواصل قوات الاحتلال منع تدفق المواد الغذائية والأدوية لنحو نصف مليون فلسطيني، محاصر في شمال قطاع غزة، ويعيش هؤلاء وفق منظمات حقوقية فلسطينية في حالة مجاعة وجفاف منذ أكثر من شهرين.قوات الاحتلال تقتحم نابلس وبلدة زواتااقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس وبلدة زواتا الى الشمال الغربي، فجر أمس الأحد، وداهمت العديد من منازل المواطنين، واعتقلت شابين، وداهمت العديد من منازل المواطنين وفتشتها، واعتقلت شابين من زواتا، ومن الجبل الشمالي.