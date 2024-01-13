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واشنطن تطالب بطرد وزيرين متطرفين من حكومة الاحتلال

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الوزيران المتطرفان
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طالب مشرعون ديمقراطيون خلال لقاء سفير دولة الاحتلال لدى واشنطن بطرد وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بيزاليل سموتريتش من حكومتهم بسبب تصريحاتهم حول تهجير الفلسطينيين.اضافة اعلان

توتر مع حلفاء دولة الاحتلال

وحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي ، أكد المشرعون الأمريكيون أن تصريحات الوزيرين خلقت مزيدا من التوتر مع حلفاء دولة الاحتلال خاصة إدارة الرئيس جو بايدن، وقالوا إن نتنياهو لم يواجه تلك التصريحات والتزم الصمت لأسباب سياسية داخلية، وفقا لما أورده الموقع الإخباري.

من جهته، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، إنه يشعر بقلق عميق بسبب تصريحات وزراء في حكومة الاحتلال بشأن خطط لتشجيع النقل الجماعي للمدنيين الفلسطينيين من غزة إلى دول ثالثة.

ندبة على جبين الإنسانية

 وحذر في إفادة أمام مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، من إنه إذا لم يتم التحرك ستصبح هذه ندبة على جبين الإنسانية لا يمكن محوها، مطالبا بضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة في أسرع وقت.
وجدد التأكيد على أنه لا يوجد مكان آمن في غزة، بعد أن أصبحت الحياة الإنسانية بالقطاع "شبه مستحيلة".

وأضاف أنه مع اقتراب الحرب على غزة من يومها المئة، يتضح أن ما يجري في دولة الاحتلال  والأراضي الفلسطينية المحتلة هي حرب تدار بدون أي اعتبار لتأثيرها على المدنيين.

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