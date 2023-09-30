الكويت تواصل ضرب أوكار الدعارة وتضبط 38 متلبسًا بالجرم المشهود

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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في ادارة حماية الآداب العامة، تمكنت من ضبط (34) شخصاً في (16) قضية منفصلة بتهمة الأعمال المنافية للآداب العامة.





رصد ومتابعة الظواهر السلبية



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وقالت إدارة الإعلام الأمني إن الداخلية مستمرة في رصد ومتابعة كافة الظواهر السلبية المخالفة للآداب العامة والحسابات التي تقوم على بترويج الرذيلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وذكرت أنه تم إحالة المضبوطين لجهات الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وقبل ذلك، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بالإدارة العامة للمباحث الجنائية "إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص" بالكويت من رصد 3 شبكات لممارسة الرذيلة وتروج خدماتها عبر حسابات على بعض مواقع التواصل الاجتماعي.





ضبط 19 رجلًا وامرأة



التعاون مع الأمن



متلبسين بممارسة الرذيلة



12 قضية مختلفة



وحسب صحيفة الراى الكويتية، فبعد أخذ الإذن القانوني اللازم تم ضبط 19 رجلاً وامرأة من الجنسية الآسيوية في السالمية، وتم العثور على العديد من الهواتف الذكية المستخدمة في عمليات الترويج وأدوات تستخدم للأعمال المنافية، وجاري احالتهم والمضبوطات الى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.وتقدمت المؤسسة الأمنية بالكويت، بالشكر لكل من يقوم بالإبلاغ عن مثل هذه الأفعال، مهيبة بالجميع التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أية ظواهر سلبية أو مخلة بالآداب العامة على هاتف الطوارئ (112) وعمليات الإدارة العامة للمباحث الجنائية (25589655، 25589655).ومؤخرًا، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط 73 شخصا من عدة جنسيات، بتهمة "ممارسة الرذيلة"، مقابل مبالغ مالية، مؤكدة إحالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.وقالت إدارة الإعلام الأمني التابعة للوزارة في بيان عبر حسابها على منصة "إكس"، إنه "استمرارا لمتابعة ورصد كافة الظواهر السلبية الخارجة عن القانون والآداب العامة، تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلا في إدارات مباحث المحافظات وإدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الإتجار بالأشخاص من ضبط 73 رجلا وامرأة من مختلف الجنسيات".وأضافت الإدارة أنه تم اعتقال المضبوطين في "12 قضية مختلفة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة في عدة مناطق هي، المهبولة، جليب الشيوخ، السالمية، العدان، جنوب السرة، مبارك الكبير، والجهراء، مقابل مبالغ مالية".وأكدت أنه "تمت إحالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم"، ونشرت صورا مموهة لوجوههم.