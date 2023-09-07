رقم صادم عن عدد تجار المخدرات من الفتيات بدولة خليجية

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مخدرات
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أكد مساعد مدير إدارة مكافحة المخدرات بالكويت العقيد ناصر الديحاني أنه  إحالة 2095 متهماً للنيابة العامة.

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وأوضح أنه من بين المتهمين 121 فتاة ، وذلك في قضايا مخدرات مضيفا أنه تم إحباط  142 محاولة جلب.

وكشف مدير إدارة مكافحة المخدرات بالكويت، أن 65% من تجار المخدرات مراقَبون وبانتظار ضبطهم متلبسين.

المخدرات في الكويت:


وقبل أيام أكد المدير العام للإدارة العامة لمكافحة المخدرات الكويتية العميد محمد قبازرد أن الكويت في حرب حقيقية مع آفة المخدرات.


 وأوضح في تصريحات خاصة لصحيفة "الجريدة" الكويتية  أن تلك الآفة ليست مشكلة دولة الكويت فقط لكنها مشكلة تمتد إلى كل دول العالم، وحتى أكبر الدول تشهد عمليات تهريب.

 وأضاف "قبازرد" أن الكويت بحمد الله لا يتسرب إليها سوى النزر اليسير جداً أما الغالبية العظمى فيتم ضبطها.

 وتابع قائلا في حديثه :" ليس في الكويت جريمة منظمة، والقانون يطبق على الجميع وأغلب محاولات التهريب يتم إحباطها".

كما نوّه أن كلام السوشيال ميديا عن غض القانون النظر عن بعض المتنفذين غير صحيح ولا يوجد أحد فوق المحاسبة بدليل ما نراه من أسماء داخل السجون.

وأشار إلى  أن دول الخليج مستهدفة لقربها من دول إنتاج المخدرات فضلاً عن ثراء مواطنيها، ومع ذلك فتشديد الرقابة لم يترك في البلاد مجالاً للجريمة المنظمة.

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