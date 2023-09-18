تحرك عاجل من الداخلية الكويتية.. ماذا حدث داخل أكاديمية "ضباط اختصاص"

مسحات كورونا لضباط بالكويت:

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كشفت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الاثنين عن إصابة طلبة ضباط اختصاص بارتفاع درجات الحرارة.وبحسب ما نشرته وسائل إعلام كويتية، فقد تم إجراء مسحات كورونا للطلاب بالتنسيق مع وزارة الصحة.وأكدت وزارة الداخلية أنها تولي اهتماماً كبيراً لأبنائها الطلبة الضباط.كما أضافت أن المؤسسة الأمنية حريصة كل الحرص على تلقيهم والرعاية الصحية والطبية اللازمة حفاظاً على سلامتهم.فيما نقلت عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه تبين إصابة عدد من الطلبة الضباط الاختصاص بارتفاع درجات الحرارة نتيجة تغيير المناخ الحالي وتغير درجات الحرارة المستمرة.وكانت أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، قد قامت بالتنسيق مع وزارة الصحة (الصحة الوقائية)، لعمل مسحات طبية - فحص فيروس كورونا-.وجاء ذلك للتأكد من عدم إصابة أي طالب، إضافة إلى قيامها بتعقيم جميع المهاجع، وكإجراء احترازي تم فصل الطلبة المتعافين عن باقي الطلبة حرصاً على حالتهم الصحية.