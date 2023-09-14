حملة أمنية كالصاعقة تضبط أكبر مصنع للمسكرات بالكويت

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في ضربة استباقية لمروجي الخمور ومتعاطيها بالكويت، أعلنت وزارة الداخلية أمس الأربعاء، عن ضبط أكبر مصنع للخمور في البلاد.





أكبر مصنع للخمور بالكويت:

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فيضانات من الخمور:

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الأنباء" الكويتية، فقد تبين أن المصنع يديره ستة أشخاص من جنسية آسيوية في مزارع (العبدلي).وأوضحت الوزارة في بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، أن ضبط هذا المصنع يأتي ضمن جهود قطاع الأمن الجنائي ممثلا ب‍الإدارة العامة للمباحث الجنائية - إدارة مباحث محافظة العاصمة في ضبط المخالفين والخارجين عن القانون.وأضافت أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية، توصلت إلى وجود مزرعة في منطقة العبدلي تستخدم لصناعة الخمور المحلية.ونوهت أنه بعد أخذ الإذن القانوني اللازم تمت مداهمة الموقع وضبط ستة أشخاص من الجنسية الآسيوية يقومون بإدارة المصنع.كما أكدت أنه تم العثور على أدوات التصنيع و236 برميلا يستخدم للتخمير وزجاجات جاهزة للبيع.وشدد الوزارة في بيانها على إحالة جميع المتهمين والمضبوطات لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.وفي سياق موازٍ كان نهر من الخمر قد تدفق عبر مدينة "ساو لورينكو دو بايرو" في البرتغال عندما انفجرت براميل تقطير سعتها 2.2 مليون لتر.وقامت إدارة الدفاع المدني بوقف فيضان الخمور عن طريق وضع مصدات وحولته بعيداً عن النهر حتى يصب في أحد الحقول القريبة.